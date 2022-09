Deux mois après son inauguration : Le «nouvel» aéroport de Saint Louis de 23 milliards FCFA dans un état «critique»

Baptisé Ousmane Masseck Ndiaye par le Président de la République Macky Sall, l'aérodrome n'est pas encore fonctionnel mais connaît déjà des dysfonctionnements.



Pour rappel, le chantier de près de 3 ans, réalisé par une société tchèque, a nécessité 23 milliards FCFA d’investissement. La réhabilitation a porté sur l’élargissement des pistes, la rénovation du bloc technique, de la tour de contrôle, de la station météorologique, de l’aérogare, des équipements de navigation aérienne, du balisage, et du hangar de stockage.



Baptisé Ousmane Masseck Ndiaye, du nom de l’ancien ministre et ancien maire de Saint-Louis, ce nouvel aéroport rappelle la place centrale qu’occupa de Saint-Louis dans l’aventure des pionniers de l’Aviation, avec le premier vol direct en 1927 de l’Aéropostale depuis Toulouse.



Par ailleurs, la rénovation de l’aéroport s’inscrit dans le Programme de réhabilitation des aéroports du Sénégal (PRAS), lancé par Macky Sall en 2018 et qui prévoit la modernisation de 13 aéroports régionaux (Ourossogui, Tambacounda, Kédougou, Ziguinchor…). Tribune