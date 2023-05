Deux morts dans l’accident d’un bus convoyant des électeurs (Photos)

Deux citoyens mauritaniens, un homme et une femme, ont perdu la vie, samedi, dans un accident, alors qu’ils se rendaient dans la localité de Tokomadji, dans la région de Gorgol (sud), pour voter, a appris l’APS d’un élu de la municipalité de Tokomadji, en République islamique de Mauritanie.



‘’Le bus de 17 places qui transportait des électeurs devant se rendre à Tokomadji pour voter dans le cadre des élections législatives et territoriales s’est renversé a hauteur de Butelmit, dans la région du Trizemour et a fait deux morts sur le coup et plusieurs blessés, dont certains dans le coma’’, a déclaré Alassane Dia lors d’un entretien téléphonique avec l’APS.



Aps