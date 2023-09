Deux morts et des blessés graves dans les affrontements entre gendarmes et populations à Khossanto Deux morts et des blessés. C’est le triste bilan des échauffourées entre forces de l’ordre et populations à Khossanto. Ces dernières manifestent contre la modification du décret portant sur le recrutement de la main d'œuvre non qualifiée dans les entreprises minières, informe iGFM.

La situation est très inquiétante à Khossanto. En effet, depuis la matinée de ce lundi, les populations font face aux forces de l’ordre pour dénoncer l’arrêté préfectorale.



Celle-ci modifie et remplace l'arrêté N'033/PD/SRY du 16 aout 2016 portant création de Commissions chargées du recrutement de la main d'œuvre locale non qualifiée au niveau des Communes du Département de Saraya.



Deux morts ont été enregistrés du côté des populations. Quatre personnes ont aussi été blessées dans ce face à face macabre.





