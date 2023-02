Deux navires convoyeurs de cocaïne interceptés: Le procès renvoyé au 18 avril prochain L’affaire de trafic international de drogue a été évoquée hier, à la barre de la Chambre Criminelle du tribunal de grande Instance de Dakar. Il s’agit de 750 Kg de cocaïne, interceptés sur les côtes sénégalaise par les gardes maritime. La drogue était convoyée par les navires Adaccious et LOMS 52. Treize (13) personnes de différentes nationalités, dont une sénégalaise sont mêlées dans cette affaire. Mais, pour statuer sur les diverses exceptions soulevées par les avocats de la défense, l’affaire a été renvoyée au 18 avril prochain.

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2023 à 08:27 | | 0 commentaire(s)|

Les services de la marine sénégalaise, exploitant une une information d’un trafic international de drogue sur les eaux du territoire sénégalais de leurs homologues espagnols ont intercepté deux embarcations au cours d’une patrouille, effectuée en mer dans la nuit du 30 au 31 octobre 2019.



L’une est un navire dénommé Adaccious battant pavillon néerlandais, à bord de laquelle se trouvaient trois personnes identifiées sous les noms de John Glen Edgar Silos, Saïd Lagmouri et Sean Robert Chapman contenait divers colis tandis que l’autre, constituée de deux passagers, en l’occurrence Faisal Boutbmur, Amadou Mboum, était venue prendre une partie de la drogue et ravitailler en même temps Adaccious en carburant.



Mais, l’affaire, dont la lecture de l’ordonnance de renvoi a duré plus d’une heure de temps n’a pas été jugée. En effet, les avocats des accusés ont soulevé plusieurs exceptions. Parmi les griefs soulevés, la défense a évoqué l’exception d’incompétence du tribunal à pouvoir statuer sur cette affaire.



D’après Me Ousseynou Fall, ces accusés ont été arrêtés par des garde côtes Gambienne. «C’est un navire étranger. Ils étaient à la disposition de la police Gambienne avant qu’ils ne soient remis aux autorités Sénégalaises en février 2020», a souligné un autre avocat. C’est à la suite de ces observations que le juge a renvoyé le procès à la date du 18 avril prochain pour délibéré sur les exceptions.







Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook