Deux nouveaux braquages au marché Occas de Touba : au mois 5 millions emportés Le marché Occas de Touba reste une cible privilégiée des malfaiteurs qui opèrent dans la zone. Un groupe de personnes, à bord d’un véhicule 4x4 de couleur blanche ont encore visité deux magasins du marché, hier nuit.

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 08:46 | | 0 commentaire(s)|

Selon la RFM qui donne l’information, ils ont tenu en respect les vigiles avant d’emporter 3 millions dans un magasin. Ils attaquent ensuite une seconde boutique et s’emparent de près de 2 millions trouvés dans la caisse, en plus de quelques objets.

C’est le énième cambriolage dans ce marché où près de 30 millions ont été emportés en deux semaines seulement, selon la même source.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos