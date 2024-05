Deux projets de la Cedeao soumis au ministre de la Famille

La ministre de la Famille et des Solidarités a reçu hier en audience le Professeur Fatou Sow Sarr, commissaire au développement humain et aux affaires sociales de la Cedeao, en visite de travail au Sénégal. Au cours de l’audience, Pr Fatou Sow Sarr a soumis à la ministre de la Femme, Maimouna Dièye, deux projets. Le premier projet porte sur l'implantation d'une Unité de confection de serviettes hygiéniques, de couches pour les femmes affectées de fistule obstétricale ainsi qu'aux personnes âgées.



Selon L'As, le second projet concerne la construction d'une Maison de la Femme de la CEDEAO. En outre, elles ont passé en revue les programmes de coopération et de dégager de nouvelles perspectives notamment en matière de leadership et de participation politique, ainsi que pour aborder l'Agenda Femme, Paix et Sécurité.