Deux semaines après sa mort: L’héritage de Sidy Lamine divise ! Alors que le Pdg de Walf s’en est allé il y a deux semaines, les membres de sa famille commencent à se disputer son héritage. Dans la plainte déposée par Ahmed Khalifa Niass, celui-ci note qu’une partie des héritiers, dont deux enfants et une veuve de Sidy Lamine, ont entamé une procédure d’urgence pour la désignation d’un séquestre par le tribunal. Pire encore, ses enfants se disputent également le poste de Pdg du groupe Walf.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018

En effet, selon le quotidien Le Témoin, un des enfants de Sidy Lamine Niasse s’est présenté dans les locaux de Walfadjri, à bord de la voiture de son défunt père, s’autoproclamant Pdg du Groupe. Un autre membre de la famille, qui veut y voir clair sur l’argent du défunt, s’interroge sur les motifs du blocage des comptes bancaires du Groupe Walf.



Selon le journal, c’est le pouvoir qui tire les ficelles de cette guéguerre entre héritiers. Des pontes du régime ont d’ailleurs commencé à instrumentaliser et à diviser les fils héritiers pour contrôler le Groupe Walf.

