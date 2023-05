Deuxième édition des JIB : Amadou Ba, le patron de « L’As » et sa mémorable journée de partage et de communion

Nous avons eu l'honneur d'abriter la deuxième édition des JIB (journée d'intégration de Bidiancoto) à l'école élémentaire de Bidiancoto. Ce fut un moment de partage et de communion. Nous remercions infiniment toutes les personnes qui ont eu à participer de près ou de loin à la réussite de la fête.



Un grand merci au parrain de cette activé, Monsieur Amadou Ba, Maire de la commune de Missirah. Il a mis à la disposition du comité d'organisation une enveloppe égale à 1.000.000f.



Il a clôturé ladite école ,doté deux imprimantes au CODEC et a pris comme engagement de faire du puits de l'école un mini forage et réhabiliter une salle de classe. Votre attachement à l'école sénégalaise n'est plus à démontrer. Nous vous disons merci. Qu'Allah puisse vous payer.



Mention spéciale à l'adjoint au sous-préfet de Missirah, Monsieur Ka. Merci à vous

Pour immortaliser cette personne exceptionnelle, le comité de gestion de l'école a donné le nom du parrain à la classe où il a fait ses premiers pas.



La classe s'appelle maintenant Classe Amadou Ba.



Remercier également notre marraine Fatou Sada Ba, une vraie battante, notre sponsor officiel le GIE Agro-Beydaare dirigé par un ami, un frère ,Tidiane Diallo qui a habité les majorettes de ladite école mais aussi les élèves primés



nos invités d'honneur madame Lala Kane Intendante au lycée Tamba commune, monsieur Mamadou Souane directeur CRFPE de Tamba, monsieur Aïmerou Ndiaye IEF à la retraite ,monsieur Mamadou Labo Ba conseiller économique social et environnemental