Deuxième édition des Orange Business Days : L’IA, le Cloud, la 5G et la cyber sécurité, au cœur des échanges

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Décembre 2024 à 21:59 | | 0 commentaire(s)|

Lors de la cérémonie d’ouverture de cet événement, le ministre en charge de l’enseignement, de la recherche et de l’innovation a souligné que la connectivité et les technologies de pointe sont devenues indispensables. Pour Dr Abdourahmane Diouf, « elles redessinent nos modes de vies, d’acquisition des connaissances et représentent un véritable accélérateur de la transformation socio-économique pour un avenir solidaire, radieux et durable ».



Avec les technologies comme la 5G, le Cloud ou encore l’Intelligence artificielle, a-t-il dit, s’offrent à nous de formidables leviers de transformation de notre système éducatif, sanitaire, administratif ou encore de l’agriculture.



Il a soutenu que le salon Orange business days est une plateforme où les esprits créatifs et l’écosystème d’acteurs de la technologie et du numérique se retrouvent pour co-construire un avenir connecté et résilient pour les sénégalais.



Le ministre a indiqué dans la foulée que l’économie numérique prend de plus en plus de place et s’impose désormais comme un secteur incontournable pour toute Nation qui aspire au progrès et à l’émancipation sociale et économique. Dans cette dynamique, il a tenu à souligner le rôle fondamental des universités et institutions de recherches qui, dit-il, sont ancrées au cœur de leur stratégie pour atteindre leurs objectifs dans le cadre de la Vision 2050.



Il a confié que le gouvernement s’engage à renforcer son rôle en soutenant la recherche appliquée, en mobilisant les énergies et en créant les synergies entre les universités, le secteur privé, les startups et les différents secteurs prioritaires de l’Etat.



Il a, par ailleurs, encourage le directeur général de la Sonatel, au-delà d’apporter les infrastructures et technologies de pointe, à poursuivre dans le cadre de sa responsabilité sociétale, son engagement et son investissement à travers des partenariats avec les universités du Sénégal et les incubateurs ; en vue de soutenir la recherche appliquée créatrice de valeur et l’innovation.



Pour sa part, le directeur général de la Sonatel a rappelé que depuis toujours, l’entreprise s’est engagée à être un acteur clé de la transformation numérique. Pour Sékou Dramé, cet engagement s’est illustré par ce qu’ils font dans tous leurs pays de présence en Afrique de l’Ouest avec, d’une part, des investissements importants sur les infrastructures télécoms mais aussi avec tous les partenariats stratégiques qu’ils nouent pour répondre aux défis technologiques.



A l’en croire, cette deuxième édition de Orange business days a permis de mobiliser des acteurs clés comme l’Etat, grandes entreprises, Pme/Pmi, constructeurs et éditeurs entre autres afin d’avoir des échanges sur des sujets structurants et innovants autour de la connectivité enrichie, de la cyber sécurité, du Cloud de la 5G et de l’Intelligence artificielle.



Par ailleurs, le représentant du ministère en charge de la communication, des télécommunications et du numérique se réjoui de la tenue de cet événement. Cheikh Sylla a confié que le département piloté par Alioune Sall est en train d’élaborer une nouvelle stratégie numérique qui sera présentée sous peu. Il a précisé que cette stratégie mettra l’innovation technologique et les technologies émergentes au cœur de la transformation numérique.



La visite des différents stands par le ministre en charge de l’enseignement supérieur, le directeur de la communication représentant le ministre Alioune Sall, le directeur général de Sonatel entre autres experts et cadres, a montré l’esprit créatif aussi bien des grandes marques mais aussi des startups qui évoluent dans le domaine du numérique et des nouvelles technologies.

Bassirou MBAYE







Source : L’édition 2024 de Orange Business Days, s’est ouverte ce lundi, 2 décembre 2024. Ce salon va mobiliser, sur deux jours, plusieurs entreprises évoluant dans le domaine de la technologie et d’autres acteurs autour du thème : « Vers un avenir connecté et sécurisé : explorez les technologies et les innovations autour de l’IA, du Cloud, de la 5G, de la cyber sécurité et des Smart services ».Source : https://www.lejecos.com/Deuxieme-edition-des-Orang...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook