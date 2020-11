Deuxième vague de contaminations au coronavirus: Abdoulaye Diouf Sarr rassure mais insiste sur le respect des gestes-barrières

Rédigé par leral.net le Mardi 24 Novembre 2020 à 16:04 | | 0 commentaire(s)|

Les Sénégalais peuvent être rassurés, il n'y aura pas une deuxième vague de contaminations au coronavirus. L'assurance est du ministre de la Santé et de l'Action sociale. " Les recherches ne prédisent pas, pour le moment, une seconde vague. Mais nous demandons que les mesures (barrières) continuent d’être respectées ", a assuré Abdoulaye Diouf Sarr.



Et d'ajouter: " Nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que c’est la riposte qui a été très efficace. Et ceci n’est pas le résultat de l’immunité collective. Mais nous demandons aux populations de poursuivre la riposte ".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos