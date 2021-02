Devant se rendre à Versailles et à Doha: Macron bloque Abdoulaye Wade à Dakar L'ancien Président de la République du Sénégal, Abdoulaye Wade qui devait se rendre à Versailles, en France et à Doha, au Qatar pour voir son fils, Karim, est bloqué depuis, à Dakar par le président français, Emmanuel Macron.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 06:47 | | 5 commentaire(s)|

Selon "Tribune", les autorités françaises lui refusent une autorisation de vol, alors que l'ancien président de la République du Sénégal, Me Abdoulaye Wade, a déjà affrété un avion.



Depuis deux (2) ans, le pape du Sopi n'a pas vu son fils Karim Wade.



Selon "Tribune", l'intervention de Macky Sall est attendue.



