Développement agricole et rural- Réseau des parlementaires : « L’accès à la nourriture présente des inégalités et se nourrir constitue un problème bien différent » L’attractivité de l’agriculture accroche davantage des compétences. Un réseau de parlementaires pour le développement agricole et le consommer local vient de naître. L’initiative vise à accompagner l’Etat du Sénégal dans la mise en œuvre de sa vision de développement agricole et rural.



Les parlementaires ont été soutenus par le Conseil national de concertation et de coopération des ruraux (Cncr). L’idéal, disent-il, est d’impulser l’atteinte de l’objectif de la sécurité alimentaire et nutritionnelle à moyen terme. Ces acteurs veulent insister sur les cercles concentriques glissants à partir des produits prioritaires à haut potentiel de développement et, à hautes valeurs ajoutées.







Ainsi, les parlementaires restent d’avis que l’accès à la nourriture présente des inégalités et se nourrir constitue un problème bien différent, selon le pays dans lequel, on se trouve. Leur combat consiste à offrir un cadre plus large, offrant une nourriture suffisante sur le plan quantitatif, abordable économiquement avec une sécurité sanitaire et un équilibre nutritionnel.







Sur ce, les parlementaires considèrent que le développement des systèmes agricoles et alimentaires doit nécessairement s’inscrire dans sa durabilité. Cette option doit tenir compte de la raréfaction progressive des énergies fossiles, de la protection des ressources sol et eau, de la préservation de la biodiversité et du changement climatique. « La population sénégalaise va devenir plus nombreuse, L’Etat doit davantage accompagner cette augmentation. Il y a une approche chaine de valeur, devant être développée pour produire plus. Et, c’est plusieurs acteurs qui doivent animer une filière afin d’atteindre les objectifs à moyen terme», relève-t-on.



