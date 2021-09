Développement d’activités, financement de projets : La Boad et Bpi France signent un accord de coopération

Selon un communiqué de presse, ce partenariat s’inscrit dans le cadre de l’engagement de la Boad en faveur des Pme de la sous-région ouest africaine, et contribuera à faciliter leur accès aux financements, notamment aux crédits à moyen et long terme. «En effet, depuis le début des opérations de la Banque, un peu moins de 800M€ (782) ont été dédiés aux Pme sous forme de lignes de refinancement octroyées aux banques locales et institutions de microfinance », renseigne le document.



Selon la même source, ces financements ont permis de créer des emplois en faveur des jeunes et des femmes. Avec le Plan stratégique Djoliba pour le quinquennat 2021-2025, la Boad s’est fixé comme objectif de contribuer à la création de 245 000 emplois supplémentaires, dont environ 17 000 dans le segment des Mpme.



A travers ce partenariat, les deux institutions s’engagent à renforcer les relations d’affaires entre les entreprises Européennes et celles de l’Uemoa, à dynamiser le cofinancement des projets et de programmes dédiés, et à renforcer l’assistance technique mutuelle.

Adou FAYE

Serge Ekue, Président de la Banque ouest africaine de développement (Boad) et Pedro Novo, Directeur exécutif export de la Banque publique d’investissement française (Bpi France), ont procédé à la signature d’un accord de coopération visant à développer des activités et financer en commun des projets notamment dans le secteur des petites et moyennes entreprises (Pme) pour des sujets relatifs à la création, l’innovation, le développement, l’investissement, et l’internationalisation entre autres, au sein de la zone Uemoa.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-d-activites-...