Développement d’hôtels au Gabon : Signature d'un partenariat entre le Fgis, ses filiales et le groupe Kasada

Selon un communiqué de presse, à travers cet accord, le Fgis, la Fmct, Lgr et Kasada, la plateforme d’investissement dédiée au secteur hôtelier en Afrique, répondent à l’ambition de renforcer l’attractivité du territoire et de dynamiser l’économie gabonaise. «Avec un portefeuille aujourd’hui de dix-huit (18) hôtels sur huit (8) marchés africains, Kasada interviendra dans l’identification, l’évaluation, la structuration et le pilotage de projets hôteliers au Gabon de leurs conceptions jusqu’à leurs réalisations », informe le communiqué.



Parmi les projets qui seront à l’étude dans le cadre de cette collaboration, figure en priorité celui du complexe hôtelier haut de gamme prévu sur la zone Nord du site de la Baie des Rois.



Selon la même source, il répondra aux besoins croissants identifiés en matière d’urbanisme, de tourisme d’affaires et de loisirs et proposera des services innovants aux usagers à la recherche d’expériences uniques et locales. Novateur sur le plan architectural et environnemental, l’hôtel privilégiera les matériaux durables, le traitement des eaux, et l’utilisation d’énergie verte selon les standards internationaux.



«Le projet de la Baie des Rois s’inscrit dans la programmation d’aménagement urbain de la Zone d’investissement spécial (Zis) Baie des Rois, piloté par la Fmct. En phase avec le Plan d’accélération de la transformation (Pat), la Baie des Rois a pour vocation de devenir un pôle d’exception répondant aux critères de ville durable, innovante et bas-carbone. Située sur le front de mer de Libreville, elle se distingue par sa mixité d’usage immobilière et commerciale pour les populations », précise-t-on.



Akim Mohamed Daouda, administrateur-directeur général du Fgis, a déclaré que ce projet s’inscrit dans notre stratégie globale de développement d'infrastructures durables axée sur la valorisation de notre capital naturel.

Emmanuel Edane, administrateur-directeur général de la Fmct a ajouté que le partenariat avec Kasada démontre efficacement les opportunités d’investissement qu’offre la Baie des Rois. Quant à Olivier Granet et David Damiba, associés-gérants de Kasada Capital Management, ils se réjouissent de ce partenariat avec le Fgis et ses filiales. Selon eux, la Baie des Rois est un projet ambitieux et passionnant.





Adou Faye





