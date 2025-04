Développement de l’économie sociale et solidaire : Une mission congolaise s’inspire du modèle sénégalais

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Avril 2025 à 10:30 | | 0 commentaire(s)|

Cette mission d'échange d'expériences s’inscrit dans une perspective de renforcer la coopération entre les deux pays, notamment dans le domaine de l'économie sociale et solidaire (Ess).



Les discussions ont mis l'accent sur les bonnes pratiques dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, les opportunités de collaboration, ainsi que les perspectives de développement inclusif et durable.



La délégation congolaise a également visité le Programme de développement de la micro finance islamique au Sénégal (Promise), un modèle innovant d'inclusion financière.



Les travaux se poursuivront tout au long de la semaine, marqués par le partage, la solidarité et un engagement commun en faveur du développement durable.

Bassirou MBAYE





Source : Le mardi, 22 avril 2025, une délégation congolaise, conduite Mme Irène Marie-Cécile Mbouki Kibantsa, ministre des Affaires sociales, de la Solidarité et de l’Action humanitaire a été accueillie par Alioune Dione, ministre sénégalais en charge de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-de-l-economi...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook