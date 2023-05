Développement de l’entrepreneuriat et de l’innovation : Dakar abrite la première édition de Africa Mith du 27 mai au 6 juin

Ce sera à l’occasion du Africa Mith qui veut dire « Afica Makes it happen » ou encore l’Afrique le rend possible, événement d’affaires d’une portée internationale visant le développement de l’entreprenariat, de l’innovation et de champions africains de diverses sphères de la vie telles l’économie, les sports, la culture, la santé, la formation professionnelle…



En prélude à cet événement de grande envergure, la fondatrice du Afica Mith a fait face à la presse ce 21 mai à Dakar. Hapsatou Sy, en l’occurrence, a fait savoir que Afica Mith vise, entre autres, à créer des « ponts entre l’Afrique et le reste du monde à travers un cadre réunissant le monde des affaires, de l’innovation au profit du développement inclusif ».



Sur onze (11) jours, les participants à cet événement, notamment les entrepreneurs auront l’occasion de trouver des opportunités de financement grâce à la participation d’institutions publiques et privées qui s’activent dans l’accompagnement des entreprises.



A en croire Hapsatou Sy, la particularité avec Africa Mith est de promouvoir « la transmission du savoir-faire pour faire en sorte que nos jeunes soient qualifiés et compétents ». Aussi, explique-t-elle, ils ambitionnent d’accompagner les entreprises pour qu’elles puissent être compétitives et gagner des marchés à l’extérieur.



« Il faut que l’Afrique soit racontée et boostée par les africains » soutient-elle avant d’ajouter que cette première édition de Africa Mith sera l’occasion d’accueillir 200 influenceurs venus d’Afrique et du monde entier pour « montrer des réussites du continent africain ».



L’événement dont la cérémonie d’ouverture sera présidée par le président de la République sénégalaise Macky Sall le 27 mai prochain a pour thème principal « Investir au Sénégal » et donnera l’occasion aux jeunes entrepreneurs d’être formés sur le montage de dossiers de levée de fonds, selon Hapsatou Sy.



D’après la fondatrice de Africa Mith, il faut que l’Afrique s’unisse pour faire des choses qui marchent dans le but de créer des opportunités d’emplois et d’empêcher « les jeunes à prendre des pirogues pour mourir en mer ».



En termes d’activités, les participants auront droit, entre autres, à « un pavillon intégralement dédié à l'entrepreneuriat, des masterclass de haut niveau prodiguées par les meilleurs experts mondiaux, et des MiTH talks inspirants et marquants consistant à partager un savoir ou une expérience ».



Selon Mme Sy, l’objectif des masterclass du Africa MiTH est rencontrer des professionnels, experts dans divers domaines tels que l’art, la technologie, la finance, la gastronomie, le tourisme, l’immobilier, l’environnement, le sport, le commerce, l’agriculture.



Bassirou MBAYE



Du 27 mai au 6 juin prochains, le Centre international de conférence Abdou Diouf (Cicad) et le centre des expositions de Diamniadio (Dakar), seront le réceptacle d’une pléthore de personnes venues du monde entier et qui vont se réunir autour de l’innovation et des opportunités qu’offrent le Sénégal et l’Afrique, de manière générale.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-de-l-entrepr...