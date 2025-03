Développement de l’irrigation au Sahel : Un forum régional prévu du 7 au 11 avril prochain à Dakar

Organisé par la République du Sénégal et le Comité inter Etats de lutte contre la sécheresse dans le Sahel (Cills) en partenariat avec la Banque mondiale, le Forum de Dakar permettra spécifiquement de - faire le bilan de la décennie écoulée et d’évaluer les progrès réalisés dans les pays du Sahel et au niveau régional ; - discuter de nouvelles stratégies pour des systèmes d’irrigation intelligents et résilients, intégrant les défis et opportunités actuels afin d’orienter les futurs investissements ; et - d’adopter une nouvelle Déclaration engageant les gouvernements des pays du Sahel et leurs partenaires autour d’objectifs concrets, afin de renforcer l’engagement politique et de mobiliser des investissements pour garantir des systèmes d’irrigation durables et innovants et renforcer la sécurité alimentaire.



Adou Faye

Le Sénégal accueillera du 7 au 11 avril, un Forum régional de haut niveau l’irrigation, en vue de renforcer la résilience aux changements climatiques dans le Sahel. Les participants, y compris des ministres en charge de l’Agriculture, de l’Eau, de l’Assainissement, de l’Economie et des Finances partenaires au développement, des acteurs du secteur privé et de la société civile se réuniront pour évaluer les réalisations et les défis des investissements en irrigation mis en œuvre par les gouvernements nationaux 2013) pour renforcer la sécurité alimentaire dans le Sahel.Source : https://www.lejecos.com/Developpement-de-l-irrigat...