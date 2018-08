Développement de la Casamance : Le Pm annonce le lancement prochain de plusieurs programmes

En termes de perspectives, Mahamad Boun Abdallah Dione a manifesté la possibilité pour l’Etat de trouver, à travers le budget de la Délégation à l’entrepreneuriat rapide (Der) et sans taux d’intérêt, les voies et moyens pour appuyer les commerçants sinistrés du marché Tilène. En attendant, le chef du gouvernement invité les commerçants à respecter les emplacements pour éviter l’anarchie dans les marchés publics. Occasion également pour lui de déplorer le manque de moyens des sapeurs-pompiers qui ne sont dotés que d’un seul véhicule pour leurs interventions.



Le Premier ministre a, par la même occasion, annoncé un budget de 50 milliards de francs Cfa pour la construction de nouveaux camps de sapeurs-pompiers à Ziguinchor et au ranch de Dolly. Apportant la bonne nouvelle aux populations casamançaises, Boun Abdallah Dionne a, en outre, annoncé la construction prochaine par la Chine, du deuxième pont de Ziguinchor. Pour le Pm, tout le financement pour la matérialisation de ce projet, un vœu pieux des populations casamançaises, a été mobilisé par l’Etat du Sénégal.



La partie chinoise va également s’atteler à la réhabilitation du barrage d’Affiniam dont les travaux vont, à en croire M. Dionne, bientôt démarrer. Et devant les élus de la région et les populations fortement mobilisés à Tilène, Boun Abdallah Dione a fait également cas de la visite d’ici la fin de l’année, du président de la République Macky Sall. Une visite qui sera mise à profit par le chef de l’Etat pour procéder au lancement officiel à Ziguinchor, déclare-t-il, de la 2ème phase du Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc) dont la Casamance, exclue dans la 1ère phase, fera partie.













Le Quotidien