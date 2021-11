Développement de projets au Sénégal : Afreximbank signe un partenariat de 29 milliards de FCFA avec le Fonsis

«Afreximbank et le Fonsis ont mis en place un instrument conjoint de financement de la préparation de projets. Le mécanisme vise à mobiliser jusqu'à 50 millions de dollars US (29 milliards de FCfa) pour accélérer la mise en œuvre de projets prioritaires inscrits dans le plan de développement national du gouvernement du Sénégal, dénommé Plan Sénégal Émergent (Pse) », lit-on dans le document.



Les deux institutions aideront conjointement les investisseurs des secteurs public et privé à réduire les risques liés aux marchés et aux secteurs en proposant des services de financement et d'assistance technique qui déboucheront sur une offre régulière de projets bien structurés et prêts à l’emploi. Elles travailleront ensemble pour aider les investisseurs à préparer des projets dans différents secteurs liés au commerce et aux investissements, dont le secteur de l’énergie, des transports et de la logistique, des plates-formes logistiques, de l’industrie manufacturière, de l’agroalimentaire, de l’hôtellerie et du tourisme, de l’exploitation minière, et des services, notamment de la santé, des Tic et de l'économie créative.



«Nous sommes heureux de signer ce protocole d'accord avec l'un des principaux fonds souverains du continent. Ce partenariat est conforme au mandat et au plan stratégique d'Afreximbank, puisqu'il soutient les activités d'industrialisation et de développement des exportations au Sénégal dans le contexte de la Zlecaf. Je suis particulièrement satisfait de l'approche du mécanisme conjoint de préparation des projets, qui s'appuie sur l'expertise technique de la Banque et les connaissances locales approfondies du FONSIS pour financer conjointement des projets prioritaires de promotion du commerce et des exportations.



Le résultat escompté de cette intervention est la fourniture de projets bien structurés, prêts à l’emploi, qu'Afreximbank, le Fonsis et le secteur privé peuvent financer», a déclaré Amr Kamel, vice-président exécutif d'Afreximbank en charge du développement commercial et des services bancaires aux entreprises.



«La signature de ce protocole d’accord s’inscrit dans la volonté du FONSIS de nouer des accords de co-développement de projets avec, l’ambition de mettre en œuvre à moyen terme une facilité de préparation de projets commune avec des partenaires d’ancrage. Le co-développement de projets avec Afreximbank a l’avantage de faciliter la mobilisation des divers instruments financiers de la banque afin de mener les projets à leur bouclage financier», a ajouté Papa Demba Diallo, directeur général du Fonsis.

