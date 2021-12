Développement des projets gaziers et pétroliers, politique commerciale du Sénégal : Abdoulaye Daouda Diallo liste des recommandations

« En ce qui concerne les indicateurs clés des comptes extérieurs au titre de l'année 2020, il convient de relever une forte dégradation (de l’ordre de 37,8%) du déficit du compte courant », souligne d’emblée le ministre sénégalais en charge des finances et du budget.

Abdoulaye Daouda Diallo qui présidait la 14ème édition de la journée de diffusion des comptes extérieurs du Sénégal confie que cette dégradation est en liaison, pour l’essentiel, avec la diminution significative des recettes tirées du tourisme et la détérioration de la balance des services de plus de 750 milliards en rapport avec les dépenses effectuées dans le cadre du développement des projets pétroliers et gaziers.



Le déficit de la balance commerciale, renchérit M. Diallo, s’est amélioré de 1,1 point de pourcentage à 11,3% du PIB en 2020 contre 12,4% en 2019 et 14,7% en 2018. Ce niveau de déficit de la balance des biens, pour l’argentier sénégalais, demeure encore élevé et devra être réduit en vue d’atteindre une viabilité durable du compte courant.



Le ministre des finances souligne, dans la foulée, qu’en 2020, au cœur de la crise sanitaire, nonobstant le contexte économique mondial très difficile, les envois de fonds des migrants ont progressé de 0,1% pour s'établir à 1.408,5 milliards de francs Cfa, soit près de 10% du Produit intérieur brut (Pib) atténuant significativement le déficit de la balance courante.



Confiance renouvelée du monde extérieur



En rappelant que les statistiques de la balance des paiements fournissent, également, des éléments d'appréciation de l'attractivité du Sénégal et de la confiance du monde extérieur vis-à-vis de notre pays, le chef du département des finances et du budget renseigne que le solde financier s’est amélioré.



« A cet égard, il est opportun de constater que le solde financier s'est amélioré de 259 milliards en 2020, sous l'effet d'un bond des Investissements directs étrangers (Ide) de plus de 72% et d'une très forte progression des investissements de portefeuille », relève-t-il.

Avant de marteler que l'addition de ces deux postes a doublé par rapport à l’année 2019, s’établissant à plus de 1.300 milliards en 2020. Le Sénégal a continué à mobiliser avec succès des financements extérieurs, permettant de limiter le recul du solde global de la balance des paiements, selon le ministre.



Renforcer le contenu local dans les services destinés aux projets pétroliers et gaziers



Pour Abdoulaye Daouda Diallo, « une attention particulière devra être portée à la poursuite des politiques économiques en vue du renforcement du contenu local dans les services destinés au développement des projets pétroliers et gaziers ».

Par ailleurs, insiste-t-il, à la lumière des résultats de la balance des paiements, « une lecture fine de la géographie de nos échanges avec l’extérieur devrait être entreprise pour la promotion d’une approche sous régionale et continentale de notre politique commerciale, rendue d'autant plus légitime par la perspective de la mise en œuvre de la Zone de libre- échange continentale africaine (Zlecaf) ».

