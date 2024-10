Développement des services financiers : Orange Finances Mobiles signe un partenariat avec le Crédit mutuel du Sénégal

Grace à ce partenariat, explique-t-on, les clients et partenaires Orange Money (distributeurs et marchands) pourront transférer facilement de l’argent de leur compte bancaire Cms vers leur compte Orange Money et vice versa.

Le service "Bank to Wallet" reste aussi disponible depuis l’application Mobile Cms.



Cette collaboration, ajoute la même source, intègre également l’offre grossiste qui positionne Cms comme un véritable partenaire stratégique d’Orange Finances Mobiles Sénégal dans la distribution du Service Orange Money.



Le partenariat Ofms et Cms entre dans notre objectif de renforcer l’inclusion financière et économique au Sénégal et en Afrique de l’Ouest. Aujourd’hui, Orange Money dispose du plus large réseau de banques et institutions de microfinance partenaires avec déjà plus de 25 établissements financiers qui nous font confiance.



