Développement durable à Pout: Le quartier "Sante Yalla" doté d’un nouvel établissement élémentaire Le nouveau quartier Sante Yalla de Pout, confronté à une expansion démographique et géographique exponentielle, ne disposait jusqu’ici pas d’infrastructures scolaires. Dangote Cement Senegal a doté ce quartier éloigné, un établissement flambant-neuf, composé de six salles de classes entièrement équipées de tables-bancs, d’un bloc administratif et de deux blocs sanitaires.

Le Directeur administratif et financier de Dangote Cement Senegal (DCS) et représentant du Directeur Général, Luk Haelterman, a montré la fierté de son entreprise dans ses politiques sociales. Il s’exprimait lors de l’inauguration d’une école primaire à Sante Yalla, à Pout, d’une valeur de 47,5 millions FCfa, le 30 septembre dernier. Une événement qui s’inscrit dans l’esprit de la Semaine du Développement durable du 28 au 30 septembre, qu’organise tous les ans dans l’entreprise.



Ainsi, DCS, en compagnie des autorités municipales de Pout et académiques de la région de Thiès, ont ainsi inauguré cet établissement flambant neuf, composé de six (6) salles de classe entièrement équipées de tables-bancs, d’un bloc administratif et de deux blocs sanitaires. Il a été financé à hauteur de 47,5 millions FCfa par la cimenterie, dans le cadre de sa politique de RSE.



“ L’ouverture de cette école constitue un vrai soulagement pour la population. La commune est, en effet sujette à une démographie galopante. Au nom de la population, je remercie vivement Dangote Cement Sénégal pour cette réalisation. La population de Pout est aujourd’hui, estimée à quarante mille habitants. Deux ou trois écoles ne suffisent plus. Nous voulons un quatrième collège, un deuxième lycée et deux autres écoles primaires. Nous voulons une éducation de qualité et pour cela, nous devons combattre le surplus d’élèves dans les salles de classe “, s’est réjoui Moustapha Sarr, maire de Pout.



“ Cette initiative de Dangote Cement Sénégal constitue une réponse à une véritable préoccupation. Ce nouveau quartier Sante Yalla est confronté à une expansion démographique et géographique exponentielle et ne disposait jusqu’ici pas d’infrastructures scolaires. Les cinq (5)écoles élémentaires existantes sont toutes situées dans la partie nord de la commune.



Pour se rendre à l’école, les écoliers étaient obligés de traverser la route nationale. Une telle situation représentait un danger. Puisque, le trafic est particulièrement dense sur cet axe routier. Ce joyau permettra également à ses futurs élèves, de pouvoir suivre les apprentissages dans leur milieu naturel, et donc, dans de meilleures conditions d’études ”, a réagi Ousmane Mbaye, Directeur administratif et financier de l’entreprise.



Pour mémoire, cette réalisation est en cohérence avec les six Objectifs de développement durable (ODD) ciblés par l’entreprise au sein des quatre communes de sa zone d’activité (Pout, Keur Moussa, Diass et Mont-Rolland). Ce, dans les domaines de l’éducation, la santé, l’égalité des genres, la lutte contre la pauvreté, la préservation de l’environnement.













