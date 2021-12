Développement durable de la pêche artisanale: Macky Sall égrène des instructions

Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Décembre 2021 à 10:36

Le chef de l’Etat demande, au gouvernement, de poursuivre les efforts importants d’accompagnement des acteurs de la pêche artisanale pour accélérer le renouvellement du parc de pirogues avec l’entrée en vigueur des pirogues en fibres de verre.



Ce renouvellement sera aussi, selon le chef de l’Etat, avec les constructions de quais de pêche, d’aires de transformation modernes, de marchés aux poissons, de complexes frigorifiques, d’unités industrielles, afin de renforcer les capacités de production et de transformation des produits halieutiques.



Dans le même sillage le président Sall invite le ministre des pêches et de l’économie maritime et le ministre des finances et du budget à intensifier le processus de subvention des moteurs hors-bord acquis par les acteurs de la pêche artisanale.*



Le chef de l’Etat rappelle, enfin, au ministre des pêches et de l’économie maritime Alioune Ndoye, l’urgence de finaliser les préparatifs du Conseil présidentiel sur la pêche artisanale.



Bassirou MBAYE





Source : Le président de la République Macky Sall est revenu, hier en Conseil des ministres, sur l'impératif de consolider le développement durable de la pêche artisanale, en soulignant la place majeure de ce sous-secteur, dans l'activité économique et la stabilité sociale.

