Développement économique et social de Mbour : Euleuk exige un programme spécial Le secrétariat national du parti politique Euleuk dirigé par Papa Hamady Ndao a envisagé, le week-end, de faire appel au Chef de l’Etat pour doter la ville de Mbour d’un programme spécial pour son développement économique et social. A l’en croire, l’agglomération mbouroise et plus particulièrement la commune connaissent des déséquilibres que seul un programme gouvernemental peut régler.

La demande repose sur des faits liés au déficit d’infrastructures traduit à travers des difficultés dans la mobilité et certaines installations socio –économiques et culturelles. Papa Hamady Ndao a déclaré l’ambition de poursuivre sa structuration verticale dès le début de Décembre 2023.



Il a réitéré son ancrage dans la majorité présidentielle et la coalition Benno Bokk Yakaar et a condamné la violence sous toutes ses formes. Euleuk a appelé en outre toutes les parties prenantes de la vie politique à la sérénité et à la construction d’un espace de dialogue pour l’émergence du Sénégal Il a en outre déclaré de donner sa position sur la présidentielle de 2024 au moment opportun.



Sur le renchérissement du coût de la vie, Papa Hamady Ndao a fait part des situations exceptionnelles rendant la conjoncture économique mondiale difficile avec la situation post Covid et la guerre en Ukraine.



Malgré tout, il a salué les efforts gouvernementaux pour juguler le mal et trouver des solutions à l’inflation soldée par la flambée des denrées alimentaires et le prix du loyer. En outre, le leader du parti Euleuk s’est réjoui des initiatives prises pour la consolidation de l’Etat de droit et la stabilité constitutionnelle et l’intégrité du territoire national.



Sur le cas spécifique du développement de la ville de Mbour, le mouvement Euleuk a salué le bon déroulement des élections législatives et la participation de ses membres aux dernières consultations locales soldées par des élections de conseillers et de maires.

