Développement territorial/ Forum international de Paris: Une opportunité pour les élus des Communes sénégalaises Le forum international de Paris, prévu du 15 au 17 décembre 2022, a fait l’objet d’échanges avec la presse, ce samedi. L’initiative du Holding Invest Groupe, devant regrouper les élus locaux du Sénégal et de la France, rentre dans le cadre de la préparation d’un Forum qui sera un cadre d’opportunités pour les communes sénégalaises. Ledit forum aidera les élus locaux sénégalais à trouver des partenaires et investisseurs étrangers.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 21:44 | | 0 commentaire(s)|

Une rencontre d’échanges, de réflexions, de partage d’expériences, de financements et d’investissements, initiée par les élus locaux de la France et du Sénégal est en perspective. Ledit forum des élus qui se tiendra du 15 au 17 décembre portera sur thème, « Le développement des territoires porteur de croissance économique ». Et, le ministre de l’Education nationale, Mamadou Talla, sera le parrain.



Ainsi, il a été salué la détermination et le travail accompli de Holding Invest. Cette entité traduisant en réalité, cette rencontre reste un consortium international, militant pour la promotion de la coopération décentralisée, du commerce et de l’investissement. « Cette coopération décentralisée vise à améliorer le progrès économique de nos territoires en cultivant un écosystème de commerce et d’investissement véritablement dynamique. Ce FODEL est un lieu privilégié d’échanges pour rencontrer les élus et les décideurs territoriaux en recherche de solutions concrètes, de services, d’investissements, de produits mais aussi de conseils pratiques », explique-t-on.



L’idéal, insiste-t-on, est de mieux contribuer à la diversification économique dans ces pays, tout en renforçant la participation des élus dans la coopération, la cohésion et le développement des collectivités territoriales. Il est aussi, le grand rendez-vous des acteurs de la commande publique et privée, des prestataires, des investisseurs et fournisseurs spécialisés dans la gestion, les services, l’aménagement, le développement des communes dans nombreux domaines, dont l’aménagement urbain, la Sécurité, les espaces verts, la santé, l’hygiène, l’environnement, l’accès à l’eau, le numérique, l’énergie, l’immobilier, etc… « Face aux évolutions récentes de l’économie internationale, le développement territorial émerge comme une réponse à approfondir. Non seulement, pour les économies industrialisées. Mais aussi, pour les économies des pays en voie de développement », précise-t-on.



Les initiateurs de cette rencontre d’échanges estiment que le développement économique et social ne peut être envisagé sans un positionnement et un engagement des territoires. Et, la synthèse de ces échanges, rassure-t-on, permettra un nouveau dialogue des territoires, riche d’expériences multiculturelles, avec la participation du secteur privé aux côtés des Etats et des entités décentralisées, porteurs d’une émergence potentielle par l’adoption d’un statut actif des élus locaux.



A retenir que Holding Group est composé d’élus locaux, d’experts dans divers domaines, d’administrateurs de sociétés, de consultants internationaux. Il s’agit de plusieurs compétences, évoluant dans les domaines de la décentralisation, de l’appui institutionnel, de la promotion de la société civile et du développement organisationnel systémique.



La vocation du consortium est d’appuyer les changements et les réformes dans les pays en développement, en mettant l’accent sur la coopération, l’investissement, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques, stratégies et projets /programmes.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook