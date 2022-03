Dgid: Bassirou Samba Niasse acte la mise à mort du Dr Alassane Ba

D'aprés LeTémoin, même si le ministre du Budget et des Finances Abdoulaye Daouda Diallo prône l’apaisement et la réconciliation au niveau de la Direction générale des Impôts et des Domaines dans l’affaire du SG du Staff, il semble clair et au vu des récents développements que le patron de la DGID ne veut que la mise à mort du Dr Alassane Ba. Bassirou Samba Niass alias Kim Jong-Un du nom du dictateur nord-coréen n’a qu’une seule volonté, c’est d’humilier et de détruire le SG du Staff parce que ce dernier a eu l’outrecuidance de déposer un préavis de grève pour le compte de son syndicat. Sacrilège surtout de vouloir défier la toute puissante corporation des inspecteurs et contrôleurs des Impôts et Domaines. Quiconque non fiscaliste fait du bruit doit être bouté hors de la DGID.



Alors Kim JongUn déclenche la machine meurtrière contre le SG du Staff. Ce dernier est délesté de 85% de ses revenus. En outre, Dr Alassane Ba est appelé à être envoyé en enfer, synonyme d’une affectation dans les régions. Malgré une médiation de la famille maraboutique des Tall, Bassirou Samba Niasse n’offre qu’une seule alternative, c’est que le SG du Staff quitte Dakar pour aller ailleurs, mais surtout met sur la table son titre de SG du Staff. Du jamais vu. Une méchanceté inouïe contre un homme qui n’a rien à faire dans les régions. Un Dr en télécoms, il n’y a pas un autre à la DGID, spécialiste des systèmes informatiques de haut niveau est envoyé à trainer dans les régions pour satisfaire la volonté d’humiliation de Bassirou Samba Niasse alors qu’il est censé beaucoup apporter à la rue Thionk.



Seulement l’on est persuadé que Kim Jung-Un n’est pas un homme juste parce que vouloir détruire un homme pour seulement avoir osé déposer un préavis de grève, il faut être vraiment méchant pour afficher une telle posture. Surtout que la DGID a eu à passer l’éponge sur des faits plus graves dans le passé. En 2016, Elimane Pouye SG d’alors du SAID dénonçait lors d’un point de presse, le pillage des ressources publiques par le canal des remises gracieuses. Il s’en était sorti avec une promotion à la Direction du Contrôle interne. L’actuel SG du SAID Bassirou Diomaye Faye ne perd aucune occasion pour tirer sur le régime de Macky Sall. Il continue à être chef de bureau à la Direction de la Législation et de la Coopération internationale. Alors si c’est le DR Alassane Ba, il faut tout simplement le railler des listes. Quelle ignominie.