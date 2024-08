Diagnostic du ministre de l’Industrie et du Commerce, : Le Sénégal est encore très loin des standards d’industrialisation Le Sénégal demeure éloigné des normes d'industrialisation : c'est l'analyse du Dr Serigne Guèye Diop, ministre de l'Industrie et du Commerce, qui s'est exprimé sur l'évaluation de la politique industrielle nationale.

Lors de son intervention dans l'émission Jury du Dimanche diffusée sur Iradio le 25 août, il a souligné : « Pour résoudre les problèmes, il est essentiel d'en faire d'abord un diagnostic approfondi. Cette étape a été réalisée, et il en ressort que notre pays est loin des standards d'industrialisation.



Le volume des importations et le nombre de produits importés sont particulièrement alarmants. Le Sénégal importe 2 500 produits pour une valeur totale de 6 000 milliards de francs CFA. Avec de tels chiffres, il est évident que le pays n'est pas développé. »



Il a également fait état d'une enquête en cours sur les fermetures d'usines, révélant qu'à mi-parcours, plus de 300 usines avaient déjà fermé leurs portes.



Il a poursuivi : « Nous estimons que le Sénégal a quelque peu manqué sa révolution industrielle, en privilégiant le secteur tertiaire, les marchés, les supermarchés et une agriculture pluviale, qui ne peut à elle seule garantir le développement du pays. Aujourd'hui, l'industrie ne représente que 25 % du PIB. Mon objectif est de faire du Sénégal un pays véritablement industrialisé. »



Avec Sud quotidien



