Dialogue National : Wade maintient le boycott

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 07:46

Malgré sa réconciliation avec Macky Sall, Me Wade Abdoulaye Wade maintient le boycott du dialogue national. L’ancien président de la République ne va pas envoyer de représentant à la cérémonie d’installation de Famara Ibrahima Sagna et les 86 autres membres du Comité de pilotage. La rencontre est prévue ce cet après-midi, au Palais de la République.



Deux responsables du parti de Wade, à savoir Bara Gaye et Doudou Wade figurent sur la liste des invités. Mais, selon le quotidien "Vox Populi", ces derniers soutiennent qu’ils n’ont pas été consultés par Macky Sall et appris leur invitation par voie de presse.



Le journal renseigne que le fil du dialogue entre Macky Sall et Abdoulaye Wade a été rompu depuis la visite de ce dernier au Palais.

Le pape du Sopi n’aurait pas également aimé que Macky Sall soit allé rendre visite à Abdou Diouf, lors de son passage à Dakar à l’occasion des obsèques de feu Ousmane Tanor Dieng, plutôt que de venir le voir.

