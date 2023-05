Dialogue du F24 de 31 Mai : «Je n’ai, à ce jour, reçu aucune déclaration… on ne peut pas parler d’interdiction… », souligne le préfet S’il est à peu près sûr que le Dialogue national convoqué par le chef de l’État Macky Sall va démarrer ce mercredi après-midi, tel n’est pas le cas pour ce qui concerne le dialogue citoyen agité par le F 24, et dont le lancement était prévu pour ce mercredi 31 mai 2023.

La cause, des nuages qui planent sur les Parcelles assainies, lieu retenu par le F24, une sortie du Préfet de Dakar, qui a laissé entendre sur les ondes de la Rfm, que ses services n’ont pas été saisis d’une demande dans ce sens.



« Je n’ai, à ce jour, reçu aucune déclaration ni pour un rassemblement, encore moins pour une marche pour la date d’aujourd’hui. Par conséquent ,pour pouvoir instruire une déclaration dans ce sens, il fallait que les concernés se rapprochent de nos services pour le soumettre. Étant donné que cette formalité importante n’a pas été respectée, on ne peut pas parler d’interdiction, mais pour nous, il n’y a même pas de manifestation », a déclaré l’autorité préfectorale sur la Rfm.



Le Coordonnateur du F 24, Mamadou Mbodj, joint par Rfm, dit prendre acte de cette mesure. Affaire à suivre.













