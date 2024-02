Dialogue envisagé par le président Macky Sall : « Aar Sunu élection » se démarque et annonce une série de manifestations

La plateforme « Aar Sunu élection » (Préservons notre élection) qui regroupe près de 200 organisations citoyennes et socioprofessionnelles, de religieux et de personnalités indépendantes se démarque elle aussi du dialogue annoncé par le chef de l’Etat, Macky Sall, pour le 26 et 27 février lors de son entretien avec des médias locaux le jeudi 22 février dernier. En conférence de presse hier, vendredi 23 février, le professeur de droit constitutionnel à l’université Cheikh-Anta Diop de Dakar, Babacar Guèye, par ailleurs président du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (Cosce) et ses camarades ont qualifié de « tentative de diversion » « inacceptable » ce dialogue envisagé par le président Sall. Sous ce rapport, ils ont ainsi annoncé qu’ils ne participeront « pas à un simulacre de dialogue qui relèverait de la compromission, sèmerait les germes de la division et ne pourrait aboutir à aucun consensus au vu des intérêts divergents des parties invitées ».



Loin de s’en tenir là, les responsables « Aar Sunu élection » exprimant leur regret de constater le refus du président Macky Sall d’appliquer la Décision n° 1/C/2024 du Conseil constitutionnel exigeant la tenue du scrutin avant le 2 avril 2024 » disent « condamner fermement cette attitude de défiance vis-à-vis du Conseil constitutionnel ». Laquelle attitude de défiance, soulignent-ils, « nous installe dans une crise sans précèdent et constitue une violation flagrante de nos principes démocratiques, ainsi qu’un mépris de la souveraineté́ populaire ». Ainsi, tirant les conséquences des propos du président de la République lors de cette interview, la Plateforme « Aar Sunu élection » tout en annonçant une saisine du Conseil constitutionnel invite par ailleurs cette haute juridiction « à assumer pleinement ses responsabilités, en déterminant la date de l’élection présidentielle ».



Aux citoyens, les responsables de « Aar Sunu élection » ont lancé une invite à garder la dynamique de mobilisation populaire pour exiger le respect strict des dispositions de la charte fondamentale de notre pays. Sous ce rapport, ils ont annoncé une série de manifestations à Dakar et dans certaines localités du pays. Il s’agit d’une tribune citoyenne à l’Esplanade Mairie Grand Yoff prévu ce soir, d’un rassemblement pacifique à la Place Mamadou Dia de Thiès ce Samedi 24 février à 11h, d’une marche silencieuse à l’ancienne Mairie à Kaffrine également prévue pour ce Samedi 24 février à 16h. Le dimanche 25 février, « Aar Sunu élection » pour marquer cette date initiale de cette élection présidentielle a également prévu de 11h à 13h un vote symbolique au siège de la Plateforme des acteurs non extatiques – terrain Sacré Coeur 3 – VDN. Les électeurs sont également invités à se rendre à leur bureau de vote habituel ou le plus proche et à partager des selfies sur les réseaux sociaux. Cette série de manifestations sera bouclée le mardi 27 février prochain par une journée villes mortes-grève générale dans tout le pays.



SudQuotidien

