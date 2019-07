Dialogue inter-religieux dans la sous région: Les scouts déterminés à apporter leur pierre à l'édifice Vu le contexte sociopolitique actuel, le dialogue des religions peut et doit être envisagé comme l'une des dimensions essentielles de la vie des croyants dans les pays et régions où ils vivent, travaillent et souffrent ensemble. C'est pour cette raison que les scouts de l'Afrique de l'ouest se sont retrouvés à Mbour pour un forum inter-religieux et culturel.

L'amitié des religions dans le scoutisme mondial», c'est le thème du forum inter-religieux et culturel de la sous-région. Des scouts venus de différents pays se sont rencontrés pendant quatre jours pour apporter leur contribution dans le dialogue des religions. Surtout que la sous-région est déchirée ces dernières années par des tensions ou conflits entre des personnes de différentes confessions religieuses. Le constat fait par les scouts est que

beaucoup de croyants préféreraient sans doute s'en tenir à une tranquille indifférence,tout en laissant chacun à ses habitudes, à ses préjugés et sa bonne foi. Mais pour les scouts de l'Afrique de l'ouest, l'histoire a démontré qu'une telle attitude maintient chacun dans l'ignorance du partenaire et favorise plus les malentendus, les suspicions et les conflits. Pour mettre fin à cette situation, Serge Georges Badji, commissaire général des scouts du Sénégal, invite tout un chacun au dialogue pour une meilleure connaissance réciproque de l'autre.



"En tant que mouvement d'éducation, le scoutisme s'appuie sur un des fondements de la méthode scout qu'est la spiritualité. Il est essentiel d'aider nos jeunes à bien connaître leur propre spiritualité pour mieux rencontrer ensuite celle des autres» ont laissé entendre les scouts de la sous-région. Ils rappellent que depuis leur cinquième symposium,un réseau composé de neuf organisations religieuses (la conférence internationale du scoutisme catholique, le conseil des protestants dans le guidisme et le scoutisme,l'union internationale des scouts musulmans, le lien international des scouts chrétiens...) a mis en place un programme de forums inter-religieux inspiré par l'amitié qui existe entre les différentes religions.

Pour réussir ce défi, selon le président de la conférence inter-religieux de l’Afrique de l'ouest, le comité a proposé au Sénégal d’abriter le forum de par son expérience dans le dialogue inter-religieux et son sens de l'hospitalité.Durant donc ces quatre jours de rencontre, les responsables catholiques, protestants et musulmans des pays de la sous-région vont partager ce nouveau concept et valider le curriculum afin que les scouts s'en approprient.

