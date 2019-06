Dialogue national : Benno appelle à la vigilance et à la sérénité pour ne pas dévier de cette trajectoire patriotique Le Secrétariat permanent de la coalition Benno Bokk Yakaar a tenu une conférence de presse ce vendredi, pour appeler à la vigilance et la sérénité, après le tollé suscité par l’affaire Petro-Tim, afin de préserver l’élan patriotique né du lancement du Dialogue national

Le Dialogue national doit se poursuivre, c’est ce qui ressort de la conférence de presse du Secrétariat permanent de la coalition BBY lors de sa conférence de presse, ce vendredi. « Le SEP-BBY en appelle à la vigilance et à la sérénité, afin que rien ni personne, de surcroît un organe étranger, ne nous dévie de la trajectoire patriotique que constitue le Dialogue national », peut-on en effet, lire dans une note remise à la presse.



Pour le SEP-BBY, « ce qui en jeu aujourd’hui, dans notre pays, c’est l'unité nationale, qui dépasse les positions partisanes. Ce qui est en jeu, c’est la sécurité du pays, la stabilité de ses institutions, la paix sociale ».

