Dialogue national : Fadel Barro demande à l’opposition de quitter la table des négociations L’ancien coordonnateur du mouvement Y en à marre, membre du collectif Y en à marre a demandé à l’opposition sénégalaise qui prend part actuellement au dialogue national, initié par le chef, de quitter la table des négociations.

Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2020 à 12:41 | | 0 commentaire(s)|

« Ils ne peuvent pas rester à la table des négociations dans le cadre de ce dialogue comme si de rien n'était, alors qu’il y a un étranglement de la justice et de la démocratie dans ce pays », a, en effet, déclaré Fadel Barro dans l’émission Grand Jury de ce dimanche, déplorant ainsi le maintien en détention de Guy Marius Sagna. Et de poursuivre, « nous en appelons à Famara Ibrahima Sagna, il a représenté quelque chose dans ce pays », estimant qu’il ne doit pas siéger dans ce dialogue dans un contexte où plusieurs actes sont posés, selon lui, qui vont à l’encontre de la démocratie.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos