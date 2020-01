Dialogue national : Famara Ibrahima Sagna dément une brouille entre le comité de pilotage et la commission politique Famara Ibrahima Sagna dément une brouille entre le Comité de pilotage du Dialogue national, qu’il dirige et la Commission politique dirigée par le général Mamadou Niang.

Rédigé par leral.net le Jeudi 9 Janvier 2020

"À ce stade, le président de la République et moi n'avons jamais évoqué la réduction à zéro de la Commission politique actuelle par son intégration dans le décret portant organisation du Comité de pilotage, encore moins de son indépendance ou de son autonomie par rapport au Comité", a déclaré Famara Ibrahima Sagna Le Soleil.

Il a qualifié de « fantasmes », ce qu’il considère comme des « élucubrations » ou « opinions » parues dans la presse, parlant de rapports difficiles entre le Comité de pilotage et la Commission politique. Toute chose qui ne peut nullement entraver sa détermination à servir son pays, a-t-il ajouté.



