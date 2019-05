Dialogue national : Issa Sall récuse Aly Ngouille Ndiaye et l’administration Le professeur Issa Sall, candidat malheureux à la dernière élection présidentielle, a récusé le ministre de l’Intérieur et l’administration, pour coordonner les travaux qui vont déboucher sur le dialogue national prévu le 28 mai prochain.

« Nous voulons participer au dialogue, mais qui va modérer ce dialogue ? », s’est, en effet, interrogé Issa Sall. Qui poursuit, « l’administration ne doit pas modérer le dialogue, mais plutôt une personnalité neutre en qui tout le monde a confiance, entourée d’un staff, pour des discussions sans exclusive, pas seulement limitées à la politique ».



Le leader du PUR a souligné que « nous ne sommes pas là pour prendre des termes de référence, mais dire qu’il faut un superviseur neutre de ce dialogue ».

