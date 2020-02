Dialogue national: La majorité refuse l'amnistie à Karim Wade et Khalifa Sall

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 10:56

La demande d'amnistie pour Karim Wade et Khalifa Sall, sollicitée par le Front de résistance national (Frn) a été rejetée par la majorité présidentielle. " Nous ne discutons pas des cas Khalifa Sall et Karim Wade déjà vidés par la justice ", a tranché le coordonnateur du Pôle de la majorité, Benoît Sambou, repris par "Le Quotidien".



Pour lui, " la Commission politique du Dialogue national ne saurait se substituer en comité ad-hoc pour réécrire les lois ".

