Dialogue national : La presse privée indésirable à la rencontre

La presse privée a été victime d’une « discrimination » ce jeudi, lors des discussions portant sur le dialogue national prévu le 28 mai prochain. Invités à couvrir la rencontre, les journalistes et cameramen de la presse privée n’ont pas été autorisés à accéder à la salle où se tenait à la rencontre.



Seule l’équipe de la télévision nationale (RTS1) a été autorisée à y accéder, relate la Rfm, qui souligne que cette « discrimination », énième du genre, n’a pas pour autant découragé ces hommes de médias de la presse. Ils ont fait le pied de grue dans la rue en face du bâtiment, en attendant la sortie d’un participant pour avoir une idée de ce qui s’est passé.



A signaler que la rencontre s’est tenu entre le ministre de l’Intérieur d’une part et les partis dits non alignés, la majorité présidentielle et la société civile, d’autre part. Le Front de résistance nationale qui regroupe l’ensemble des partis de l’opposition la plus significative, a boycotté la rencontre.

