Dialogue national: Le Parti AWALE salue l'initiative et lance un appel

Rédigé par leral.net le Mardi 15 Avril 2025 à 16:26

Dans un esprit de responsabilité et de patriotisme, le Parti AWALE lance un appel solennel à un sursaut citoyen et national. Il invite l'ensemble des forces vives de la Nation, en particulier l'opposition, à répondre favorablement à l'appel au dialogue national lancé par le Président de la République, Monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye.



Le Parti AWALE salue cette initiative de concertation, portée par la majorité présidentielle, qui porte sur des enjeux cruciaux relatifs à notre système politique et au climat social dans un contexte géopolitique particulier. Il rappelle que ce débat dépasse les clivages partisans et concerne l'avenir même de notre Nation.



À ce titre, il interpelle toutes les sensibilités politiques, sociales et citoyennes à s'impliquer pleinement dans cette dynamique d'écoute et de co-construction. Par ailleurs, le Parti AWALE se félicite du franc succès rencontré par l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Cette adhésion massive traduit la confiance renouvelée des citoyens et leur volonté d'accompagner l'élan de redressement et de développement impulsé par le régime en place.



Dans ce contexte mondial de turbulences économiques, le Parti AWALE appelle à une mobilisation collective autour de l'essentiel : l'unité, la souveraineté économique et le progrès social pour le salut de notre pays.



