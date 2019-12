Dialogue national : Macky Sall charme le gratin politique

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Décembre 2019 à 20:49 | | 0 commentaire(s)|

«Avec vous, je souhaite que notre démocratie réalise un saut qualitatif, et qu’ensemble nous fassions converger toutes les forces vives de notre pays autour de consensus forts sur la voie d’un développement économique et social durable, pour un Sénégal prospère, uni et stable ». C’est avec ces propos que le Chef de l’Etat, Macky Sall a officiellement installé le président du comité de pilotage du Dialogue national, Famara Ibrahima Sagna et son équipe composée de 86 membres.



Macky Sall a renouvelé son engagement à mettre en œuvre toutes les conclusions consensuelles du dialogue national qui est une concertation nationale. «Je serai à votre écoute, pour la mise en œuvre de toutes les conclusions consensuelles du dialogue national. Et j’ai instruit le gouvernement d’être à votre disposition dans l’exercice de la mission qui vous a été confiée», a assuré le président de la République.



Pour le chef de l’Etat le dialogue national est une preuve de la volonté de notre nation de forger des ressorts qui vont accélérer notre marche vers le progrès. « Ce qui nous unit est autrement plus fort que nos divergences et nos différences », a souligné le président.



Macky Sall qui a témoigné sa confiance à Famara Ibrahima Sagna et ses hommes, espère également que toutes les questions de la vie publique, essentielles pour le devenir de notre pays, seront discutées dans les échanges.



«Je souhaite que ces échanges se tiennent dans un esprit constructif et participatif ; en toute liberté d’un dialogue ouvert et sincère sur des questions d’intérêt national», dit-il.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos