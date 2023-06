Dialogue national/ Traduction des 12 points d’accord en texte de loi: Le Président Macky Sall promet sans délai une saisine de l’Assemblée

Le Chef de l’Etat, Macky Sall annonce que l’Assemblée nationale sera saisie dans un maximum une semaine sur la modification de la Constitution et sur les autres points notamment la rationalisation du calendrier électoral des élections.



« Nous allons dans maximum une semaine, trouver les moyens de présenter à l’Assemblée nationale en procédure d’urgence, les mesures législatives et réglementaires qui vont refléter les accords pris », a-t-il fait savoir le Chef de l’Etat, Macky Sall.



Chacun de 12 points d’accord, promet-il, va être pris en compte par l’Etat et ses structures pour les transformer en mesure concrète.



« Ce résultat est excellent dans la mesure où chacun de ses douze points d’accord est une piste pour faire avancer la démocratie sénégalaise dans sa féconde diversité », s’est réjoui le Chef de l’Etat.



Amath Thiam