Dialogue national autour du pétrole et du gaz : Le Président Macky Sall fixe la date du 12 juin prochain En Conseil des ministres hier, le président de la République a retenu la date du mardi 12 juin 2018 pour procéder au lancement des travaux du Dialogue national sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières.

Jeudi 7 Juin 2018

Apres avoir invité l’ensemble des forces vives de la nation à un dialogue national sur le pétrole et le gaz, il y a près d’un mois, le président de la République a décidé de passer à l’acte. Hier, en réunion du Conseil des ministres, il a pris la décision de procéder au lancement des travaux du dialogue national sur l’exploitation des ressources pétrolières et gazières, le 12 juin prochain. Le chef de l’Etat à travers ses concertations autour du pétrole et du gaz, compte « instaurer un dialogue, une gouvernance inclusive et transparente de nos ressources naturelles et asseoir un consensus national durable sur les orientations stratégiques qui encadrent le développement, au service exclusif de la nation, de l’industrie pétrolière et gazière ».



Le président de la République, selon le communiqué du Conseil des ministres parvenu hier à Enquête, a entamé sa communication sur la consolidation du dialogue national autour de la gouvernance vertueuse, transparente de nos sources naturelles et la conférence nationale sur le développement durablement. A cet effet, il a salué la bonne tenue de la troisième édition de cette rencontre. Aussi, a-t-il salué la participation remarquable de tous les acteurs concernés, avant de féliciter le ministre de l’Environnement et du Développement durable et ses services pour le « succès » de ces assises ainsi que la pertinence des recommandations retenues.



Face aux risques écologiques et économiques et les dégradations de l’Environnement, le chef de l’Etat avait pris la décision en 2014, d’instituer l’organisation de la Conférence nationale sur le développement durable pour marquer davantage sa volonté de préserver et de valoriser, avec l’implication effective de toutes les forces vives de la nation, le patrimoine national de ressources naturelles.



Le Président Macky Sall en outre, rappelle que c’est dans cet esprit que le Comité d’orientation stratégique sur le pétrole et le gaz (Cos-Petrogaz) a été mis en place et l’Institut national du pétrole et du gaz (INPG) créé, pour consolider la dynamique de gestion concertée, responsable et transparente des ressources naturelles du Sénégal.











Enquête

