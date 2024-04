Dialogue national et réformes judiciaires : Les prochaines étapes

Mercredi 17 Avril 2024

Enfin, le Premier Ministre a annoncé la tenue prochaine d'un séminaire gouvernemental, ainsi que des réunions interministérielles sur des sujets prioritaires, tels que la réforme de la justice et la préparation des événements nationaux.



Ces initiatives témoignent de la volonté du gouvernement de promouvoir le dialogue et de mettre en œuvre des réformes essentielles pour l'avenir du pays.

