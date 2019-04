Dialogue national: la réponse de Thierno Bocoum à la demande de Macky Sall Thierno Bocoum pense que le Président Macky Sall devrait d’abord dialoguer avec sa propre conscience, avant d’appeler à des concertations nationales.

« En vérité, le premier acte de dialogue devrait être celui d’un dialogue entre le Président Macky et sa conscience », a, en effet, déclaré le président du mouvement Agir, dans "L’As".



« Il doit être un Président qui aura l’ambition de se mesurer à Mandela et aux grands de ce monde, honorera son pays en entrant au panthéon de la méritocratie mondiale », a-t-il ajouté, invitant Macky Sall à saisir « l’opportunité de fournir au pays ce dont des générations ont toujours rêvé : l’ère d’un président de transition ».

