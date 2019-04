Dialogue national: le Forum du justiciable demande à Macky de confier l’organisation à la Société civile

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Avril 2019 à 10:25

Dialogue national: le Forum du justiciable demande à Macky de confier l’organisation à la Société civile Le Président Macky Sall a réitéré, lors de sa prestation de serment, son appel au dialogue national avec les différents segments de la Nation sénégalaise. Le Forum du justiciable salue cette initiative et invite le chef de l'Etat à confier l'organisation de cette rencontre à la société civile "Dans cette perspective, Monsieur le Président de la République doit pouvoir faire confiance à la Société civile en lui donnant une place de choix dans l’organisation de cette importante rencontre qui inaugure son second mandat", peut-on lire dans un communiqué parvenu à la rédaction. Babacar Ba et ses collaborateurs suggère que "la Société civile soit chargée de rédiger les Termes de référence du dialogue qui reste le meilleur moyen de ramener la sérénité dans notre pays". Ils estiment également que "la réussite d’une telle initiative dans l’intérêt exclusif du Sénégal favorisera un climat propice à la pacification de l’espace politique". Le Forum du justiciable a par ailleurs, exhorté la Société civile dans son ensemble à s’impliquer en amont comme en aval dans l’organisation de ce dialogue. Et rencontrer toutes les forces vives de la Nation notamment l'opposition radicale en vue d’une bonne préparation de l’événement.

