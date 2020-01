Dialogue national: polémique chez les non-alignés, une plainte devant le procureur annoncée contre Déthié Faye Les partis non alignés, présents au sein du Comité de pilotage du Dialogue national sont à couteaux tirés. Des membres de cette entité accusent, en effet, Déthiè Faye de s’être autoproclamé coordonnateur de ce pôle, sans avoir été désigné, et prend des décisions au sein du Comité de pilotage du Dialogue national, selon ses propres intérêts, sans concertation préalable.

Selon Birame Mbengue qui a parlé au nom des non-alignés sur la RFM, Déthié Faye a constitué une liste de 5 personnes, dont lui-même, pour la soumettre au Comité de pilotage du Dialogue où elles doivent siéger. Accusant Déthié Faye d’entraves diverses et de détournement au sein du pôle des non-alignés, ils ont annoncé une plainte contre lui devant le procureur pour usurpation de fonction, faux et usage de faux, entre autres.



Réagissant sur la même chaîne, Déthié Faye a soutenu que ces personnes qui parlent, ont signé le procès-verbal de la réunion qui a entériné le choix de ces personnes proposées au Comité de pilotage du Dialogue national. Toutefois, signale-t-il, le comité avait demandé une liste de 7 personnes pour finalement n’en retenir que 5. Par ailleurs, Déthié Faye s’étonne d’être accusé de détournement dans une structure où il n’y aucune cotisation, donc pas d’argent à gérer.



