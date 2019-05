Dialogue national : prochaine rencontre dans 15 jours, après désignation des représentants des parties prenantes La seconde phase du dialogue national lancé ce 28 mai 2019, aura lieu dans 15 jours, après la désignation des représentants des différentes parties prenantes, qui seront communiqués au président Famara Ibrahima Sagna.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Mai 2019 à 19:36 | | 0 commentaire(s)|

Après quoi le facilitateur convoquera « une rencontre qui devra permettre d’aller dans le fond des choses », a dit le chef de l’Etat. Le président Macky Sall a réitéré son engagement, affirmant : « je ne toucherai rien aux conclusions qui découleront de ce dialogue ».

Mais avant cela, un comité préparatoire sera mis sur place en vue des travaux du dialogue. Ainsi, les pouvoirs publics, la majorité, l’opposition, les non-alignés, la société civile, le secteur privé, les chefs religieux, les organisations faîtières et les syndicats, auront chacun 5 représentants.

Pour leur part, les élus et les organisations de jeunesse, auront chacun 3 représentants, alors que les chefs coutumiers auront 2 représentants.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos