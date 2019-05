Dialogue politique: Le président de la Commission cellulaire connu aujourd’hui On connaîtra ce vendredi le nom du président de la Commission cellulaire indépendante qui dirigera le dialogue politique du 28 mai prochain. En effet, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye qui rencontre les parties prenantes aujourd’hui, va trancher sur le choix de cette autorité, selon "Walf Quotidien".

Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Mai 2019

Le professeur Babacar Guèye et Abdoul Mazide Ndiaye, anciens membres de la Commission nationale de réforme des institutions, proposés par la société civile, ont été récusés à la fois par le pouvoir et l'opposition, qui les considèrent comme partie intégrante du Dialogue.



Aly Ngouille Ndiaye rencontre les parties prenantes ce jeudi à 9h à la Direction générale des élections (DGE).

