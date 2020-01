Dialogue politique: Première réunion du Comité de pilotage demain mardi Le Comité de Pilotage du Dialogue national tient sa première réunion, mardi, à 10 heures, à la Salle de Conférence du 10e étage du Building administratif Mamadou Dia, sous la présidence effective du président du Comité. Une rencontre qui intervient après une longue attente et dans un contexte de brouille évoquée par la presse, entre le président du Comité de pilotage, Famara Ibrahima Sagna et celui de la Commission politique, le général Niang.

Rédigé par leral.net le Lundi 13 Janvier 2020 à 09:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos