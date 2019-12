Dialogue politique et social: « Le prix Macky Sall » décerné à Maman Gima, veuve de Jomo Kenyatta Le Centre de recherche et d’initiative pour le dialogue (Cirid) a décerné à Dakar, le « prix Macky Sall pour le dialogue » à la veuve de Jomo Kenyatta, Maman Gima. Cette dernière, choisie pour ce prix, a joué un très grand rôle dans le retour à la paix et la stabilité dans son pays. Ledit prix, découvre-t-on, a été attribué pour la première fois en 2017. Et l’année suivante, c’est-à-dire en 2018, il n’a pas été décerné. Puisque, tout simplement, aucun des postulants n’a répondu aux critères de choix.

Le prix Macky Sall pour le dialogue a été créé en 2017 pour honorer et encourager les initiatives du dialogue politique et social en Afrique. L’initiative consiste à offrir des messages significatifs, destinés à appuyer les efforts de l’Union africaine et des ensembles sous-régionaux. Le choix de cette année finissante 2019, s'est porté, révèle-t-on, sur Maman Gima, veuve de Jomo Kenyatta. Ce prix porte le nom du Chef d’Etat sénégalais pour ses nombreuses initiatives pour le dialogue. Et, cette distinction est dotée d’une enveloppe annuelle de 50 mille euros.



« Le prix Macky Sall pour le dialogue a été décerné à un grand nom africain d’un grand pays, le Kenya. Il s’agit de Maman Gima, la veuve de Jomo Kenyatta qui a été choisi. Cette dame s’est singularisée dans son implication à freiner les affrontements sanglants dans son pays. L’Afrique entière était inquiète de l’économie de ce grand pays. Mais, elle a joué un rôle déterminant dans la réconciliation entre son fils et son ennemi d’opposant », a expliqué le président fondateur du Centre de recherche et d’initiative pour le dialogue, Deo Hakizimana.



Ainsi, encourageant la jeunesse à continuer le combat pour la paix et la stabilité, il estime que l’Afrique peut s’en sortir avec ses propres ressources.



A retenir que Deo Hakizimana, président fondateur de Cirid est aussi, auteur d’un ouvrage, intitulé : « La géopolitique de l’Afrique des Grands Lacs à l’heure des vérités », édité par Editions Remesha. L’auteur a essayé à travers cet ouvrage à retracer la vérité des faits sur la situation de conflits dans cette zone, constituée de 12 pays des Grands Lacs. Il s’agit d’un diagnostic exhaustif et sans complaisance d’une situation de conflit très complexe.



