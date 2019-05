Dialogue politique : « le président a déjà donné les gages de sa bonne foi », selon Zahra Iyane Thiam La nouvelle ministre de l’Economie sociale, solidaire et de la microfinance a estimé que « le président Macky Sall a déjà donné les gages de sa bonne foi », en direction du dialogue politique.

Rédigé par leral.net le Dimanche 19 Mai 2019 à 14:15 | | 0 commentaire(s)|

Invité de l’émission Grand Jury, Zahra Iyane Thiam a indiqué qu’« on ne peut pas fixer des conditions au président de la République », répondant ainsi à l’opposition qui exige que toutes les conclusions qui découleront du dialogue politique soient appliquées. « Qui peut le plus, peut le moins », a-t-elle ajouté, soulignant que le chef de l’Etat « aurait pu dérouler, puisque qu’il a été largement élu au premier tour ». Toutefois, a-t-elle consenti, « il a son style de gouvernance », qui le pousse à dialoguer et à partager ses orientations avec les populations.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos